بوريل: حرب أوكرانيا تظهر افتقار الاتحاد الأوروبى لـ القدرات الدفاعية

جدة - نرمين السيد - قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، أمس الخميس، إن العملية العسكرية لـ روسيا فى أوكرانيا استنزفت مخزونات الأسلحة لدى التكتل، وأظهرت أنها تفتقر إلى القدرات "الحيوية" للحماية من التهديد على حدودها.





وقال جوزيب بوريل فى مؤتمر دفاعى فى بروكسل: "كانت هذه الحرب ضد أوكرانيا بمثابة إيقاظ قاسٍ للكثيرين منا". وتابع: "نحن ندرك أن مخزوناتنا العسكرية قد استنفدت بسرعة بسبب سنوات من نقص الاستثمار"، مضيفًا: "نحن نفتقر إلى القدرات التى نحتاجها للدفاع عن أنفسنا من مستوى أعلى من التهديدات". وأردف مسؤول السياسة الخارجية بـ الاتحاد الأوروبى: "نواجه تهديدات، وتهديدات حقيقية، على مقربة منا ومن المحتمل أن تزداد سوءًا". وتابع:" قام الحلفاء الأوروبيون بتحويل أسلحة بمليارات الدولارات لمساعدة كييف فى الدفاع عن نفسها ضد القوات الروسية منذ بدء العملية العسكرية فى فبراير الماضى 2022، وأعادت العملة العسكرية لـ روسيا، على أوكرانيا تركيز الانتباه على قوة دفاعات الاتحاد الأوروبى التى عانت من سنوات من نقص الإنفاق بعد انتهاء الحرب الباردة".

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