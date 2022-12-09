العالم اليوم - أدوية الكوليسترول.. دراسة تكشف فائدة لم تكن معروفة

انتم الان تتابعون خبر أدوية الكوليسترول.. دراسة تكشف فائدة لم تكن معروفة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 ديسمبر 2022 06:22 صباحاً - أظهرت دراسة طبية حديثة فائدة لم تكن معروفة للعقاقير الخافضة للكوليسترول الضار، والتي تستخدم عادة لحماية القلب من الجلطات.

وفق الجمعية الأميركية لجراحي الأعصاب، فإن نزيف الدماغ، يشكل حوالي 15 إلى 30 بالمئة من العوامل التي تقود لحدوث سكات دماغية.

ومع هذا النوع من السكتات الدماغية، تتمزق الشرايين أو الأوردة، ويمكن أن يؤدي النزيف نفسه إلى تلف أنسجة الدماغ.

وقد يؤدي الدم الزائد في الدماغ أيضا إلى زيادة الضغط داخل الجمجمة لدرجة تزيد من الضرر بالدماغ.

وبحسب مؤلف الدراسة ديفيد غايست، من جامعة جنوب الدنمارك فإنه "بينما ثبت أن العقاقير المخفضة للكوليسترول تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية من جلطات الدم، كانت هناك بحوث متضاربة حول ما إذا كان استخدام العقاقير المخفضة للكوليسترول يزيد أو يقلل من خطر إصابة الشخص بنزيف داخل الدماغ لأول مرة".

وأضاف غايست: "وجدنا أن أولئك الذين استخدموا العقاقير الخافضة للكوليسترول لديهم خطر أقل للإصابة بالسكتة الدماغية النزفية"، حسبما نقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء.

ماذا تقول الدراسة؟