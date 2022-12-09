ملفات مهمة على مائدة مناقشات رئيس الوزراء الفلسطينى ومنسقة الأمم المتحدة

وتطرق اشتية مع هاستينجز إلى ضرورة وجود إطار سياسى يقود إلى حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال ووقف تغوّل إسرائيل على الحقوق الفلسطينية، كون الأمم المتحدة مسؤولة عن إحلال السلام على مستوى العالم، مُشيرًا إلى أن المشاريع التنموية بدون أفق سياسى غير كافية والحلول سياسية وليست اقتصادية.
من جانب آخر، ناقش رئيس الوزراء الفلسطينى مع المسؤولة الأممية الإطار العام لمشاريع وبرامج الأمم المتحدة فى فلسطين خلال العام المقبل، لافتًا إلى ضرورة انسجام هذه المشاريع مع الأولويات الوطنية الفلسطينية، بحيث يتم استثمار الدعم ليكون ذا أثر ملموس على حياة شعبنا ويعزز صمودهم على أرضهم.
ودعا رئيس الوزراء الفلسطينى الأمم المتحدة إلى التركيز أكثر على مشاريع الطاقة المتجددة، خصوصا لصالح المخيمات، والتدريب التقنى والمهني، ومشاريع تنموية توفر فرص عمل وتساهم فى خفض نسبة البطالة خاصة بين صفوف خريجى الجامعات، ودعم جامعة نابلس للتعليم المهنى والتقنى فنيا وتقنيا، عبر خبراء الأمم المتحدة.
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