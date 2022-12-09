العالم اليوم - ما طبيعة المرض الذي يمنع سيلين ديون من الغناء؟

انتم الان تتابعون خبر ما طبيعة المرض الذي يمنع سيلين ديون من الغناء؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 ديسمبر 2022 05:12 صباحاً - أعلنت المطربة الشهيرة سيلين ديون، الخميس، أنها مصابة بـ"متلازمة عصبية نادرة جدا" أجبرتها مرة أخرى على إرجاء حفلات كان مقررا أن تحييها في أوروبا، ضمن جولتها العالمية "كاريدج وورلد تور".

وبدت النجمة الكندية متأثرة في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في "إنستغرام"، وأوضحت فيه أنها تعاني "مشاكل صحية منذ مدة طويلة".

وقالت: "شخصت حديثا بمرض عصبي نادر جدا هو متلازمة الشخص المتيبس".

وأضافت: "يحزنني كثيرا أن أضطر لإعلامكم اليوم أنني لن أكون مستعدة لإكمال جولتي في أوروبا خلال فبراير"، مؤكدة أن "فريقا ممتازا من الأطباء" يعتني بحالتها الصحية.

وكان مقررا أن تستأنف ديون الجولة الأوروبية في نهاية فبراير من جمهورية التشيك.

وأحيت ديون أول 52 حفلة من الجولة قبل انتشار وباء كورونا في أوائل 2020، ثم أعلنت في يناير الماضي إلغاء حفلاتها في أميركا الشمالية ضمن هذه الجولة بسبب مشاكل صحية.

كيف يؤثر المرض على سيلين ديون؟

• بسبب هذا المرض الذي يترجم بـ"تصلب تدريجي للعضلات"، أصبحت تعاني صعوبات في المشي.

• منعها الاضطراب أيضا من "استخدام أوتارها الصوتية" بالطريقة التي ترغبها، حسب قولها.

• المرض اضطراب عصبي نادر لأسباب غير معروفة ويؤدي إلى الجمود والتيبس التدريجى لجسد المريض.

• يسبب المرض بعض التشوهات والألم المزمن، وقد يؤدي إلى الإعاقة الحركية وانحناء الظهر.