دبلوماسى أمريكى: هناك عدة دول ستساعد أوروبا فى تنويع مصادر الطاقة

جدة - نرمين السيد - وأضاف سفير الولايات المتحدة فى تصريحات خاصة لقناة "الحرة" الأمريكية مساء أمس الخميس، أن كلا من روسيا وبيلاروسيا معزولتين بفضل سياسة منظمة الأمن والتعاون الأوروبية. وأشار الدبلوماسى الأمريكى إلى أن هناك عددا من الدول ستساعد أوروبا فى تنويع مصادر الطاقة لديها، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن هذا الأمر سيستمر لعقود مقبلة.

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