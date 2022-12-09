النواب الأمريكى يقر قانونا لتمويل وزارة الدفاع بـ 858 مليار دولار

جدة - نرمين السيد - أقر مجلس النواب الأمريكى مشروع قانون ضخم لتمويل وزارة الدفاع "البنتاجون" للسنة المالية 2023، حيث سيجرى تصويتًا نهائيًا فى مجلس الشيوخ فى الأيام المقبلة من شأنه إرسال مبلغ 858 مليار دولار إلى مكتب الرئيس جو بايدن، حيث من المتوقع أن يقوم بذلك.





ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإن من شأن التشريع، الذى تفاوض عليه الجمهوريون والديمقراطيون فى مجلسى الكونجرس، أن يمنح زيادة بنسبة 4.6 % للأفراد العسكريين ويزيد ميزانية البنتاجون بمقدار 45 مليار دولار على طلب الرئيس بايدن، مما يوفر 800 مليون دولار كمساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا ومليارات لتايوان. أقر مشروع القانون مجلس النواب الذى يسيطر عليه الديمقراطيون بأغلبية قوية من الحزبين، لصالحه 350 مقابل 80 صوتًا ضده.

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