استشهاد فلسطينى وإصابة 5 آخرين برصاص الاحتلال فى رام الله

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة فى بيانها، إنها تلقت بلاغًا من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد الفتى ضياء محمد شفيق الريماوى، وإصابة آخر بجروح خطيرة، حيث حول لأحد المسشتفيات داخل أراضى العام 48، مشيرة إلى أن الشهيد طالب فى الصف الحادى عشر فى مدرسة ذكور "بشير البرغوثى" الثانوية فى قرية بيت ريما على أطراف رام الله.

وأضافت مصادر أمنية فلسطينية أن خمسة فتية آخرين من بلدة "بيت ريما" أصيبوا برصاص الاحتلال، قرب بلدة "عابود" وجرى نقل 3 منهم إلى أحد مستشفيات رام الله، بينما احتجز الاحتلال المصابين الآخرين.

وباستشهاد الفتى ضياء، ترتفع حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجارى إلى 217 شهيدًا، بينهم 52 فى قطاع غزة و165 فى الضفة الغربية.