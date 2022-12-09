العالم اليوم - البرازيل وكرواتيا.. "رقم 1" في مهمة إيقاف "العواجيز"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 ديسمبر 2022 02:18 صباحاً - رحلة طويلة قطعها منتخب كرواتيا بكأس العالم السابق في روسيا 2018 إلى النهائي، ويحاول تكرارها في قطر 2022، لكنه اصطدم هذه المرة بالبرازيل في لقاء ناري بدور الثمانية.

رقم 1

• منتخب البرازيل هو المرشح الأول للتتويج باللقب عند الكثير من المحللين والنقاد وأيضا الجماهير، لا سيما بعد الأداء القوي في المباريات الماضية، وهو المنصف رقم 1 عالميا في تصنيف الفيفا الأخير قبل المونديال، بينما يحتل منتخب كرواتيا المركز 12 في التصنيف.

• رجال المدير الفني تيتي اكتسحوا المنتخب الكوري الجنوبي في دور الـ16 بنتيجة 4-1، بعد أن تصدرت البرازيل بطلة العالم 5 مرات مجموعتها بفوزين على سويسرا وصربيا، وهزيمة غير مؤثرة من الكاميرون بعد ضمان التأهل.

• لم تستقبل شباك البرازيل سوى هدفين فقط حتى الآن في البطولة، بينما سجل الفريق 7 أهداف في 4 مباريات.

من أجل بيليه

• تمنى كل لاعبي المنتخب البرازيلي تحقيق الانتصار تلو الآخر في البطولة من أجل التتويج وإهداء اللقب إلى أيقونة ورمز الكرة في بلادهم بيليه، الذي يمر بأزمة صحية وسط شائعات متكررة عن وفاته.

• تيتي قال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "نتمنى الشفاء لبيليه، هو مصدر إلهامنا جميعا في كرة القدم وفي كأس العالم، إنه إنسان عظيم، وفي الرياضة هو الأفضل على الإطلاق".

• فلافيا ناسيمينتو ابنه بيليه نفت شائعات وفاته الأخيرة، وأكدت اسقرار حالة والدها الذي ينتظر تتويج بلاده بكأس العالم بعد أن رفعه 3 مرات لاعبا.

كبار السن

• منتخب كرواتيا المتوج بفضية مونديال روسيا 2018 كأفضل إنجازاته على مستوى كأس العالم، يعاني تقدم أعمار أغلب لاعبيه في التشكيل الأساسي.

• لوكا مودريتش قائد ونجم الفريق يبلغ 37 عاما، بينما يصل عمر ديان لوفرين مدافع الفريق إلى 33 عاما، وهو نفس عمر إيفان بيرزيتش مهاجم الفريق، ويحتل آندري كارماريتش المركز الرابع في قائمة الأكبر سنا في كرواتيا بـ31 سنة، ثم بروزوفيتش البالغ 30 عاما.

• البعض أكد عدم قدرة منتخب كرواتيا على الاستمرار في البطولة لما هو أبعد من دور الثمانية، بسبب تقدم أعمار لاعبيه وانخفاض اللياقة البدنية للفريق على عكس منافسه المنتخب البرازيلي الشاب.

• مودريتش قال في المؤتمر الصحفي ردا على تقدم أعمار لاعبي فريقه وهو على رأسهم: "هؤلاء اللاعبين الكبار سنا هم الذين جلبوا الانتصارات لكرواتيا، ونحن هنا الآن بفضل ما قدموه".

• نجم ريال مدريد الإسباني أضاف: "لدينا الكثير من نقاط القوة في صفوف الفريق، ونتمتع بثقة كبيرة وكذلك الكثير من الخبرات".

وتقام مواجهة البرازيل وكرواتيا على استاد المدينة التعليمية، في تمام الساعة السابعة مساء السبت بتوقيت أبو ظبي.

وفي نصف النهائي، سيواجه الفائز بمباراة البرازيل وكرواتيا الفائز من مباراة الأرجنتين وهولندا، من أجل حجز بطاقة النهائي.