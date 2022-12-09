نسرين الصباحى: الصراعات الداخلية المسلحة أحد أسباب انتشار الإرهاب بأفريقيا

جدة - نرمين السيد - قالت نسرين الصباحى، الباحثة بوحدة الدراسات الأفريقية بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الصراعات الداخلية المسلحة أحد أهم أسباب انتشار التنظيمات الإرهابية فى أفريقيا.





وأضافت "الصباحى" خلال مداخلة بشاشة "القاهرة الإخبارية"، أن تفاقم الصراعات الداخلية والنزاعات المسلحة النشطة فى دول القارة الأفريقية منها الصومال وجنوب السودان ومالى وإفريقيا الوسطى ونيجيريا، وجميعها تعانى من صراعات داخلية مسلحة تستغلها التنظيمات الإرهابية للتمدد والانتشار فى هذه الدول مستغلة الظروف الصعبة التى تعانيها هذه المجتمعات من الفقر والبطالة، وانتشار معدلات الجوع والأزمات والكوراث العالمية".

وتابعت الباحثة بالمركز المصرى للفكر: "منها التغيرات المناخية التى أصبحت تؤثر بشدة على القارة الأفريقية وهو ما ظهر جُليًا فى التداعيات السلبية لهذه الظاهرة، من الفيضانات والكوراث الطبيعية والتصحر، الذى أصبح تستغله الجماعات الإرهابية، منها حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة، والتى أصبحت تستغل الجفاف والتصحر لتجنيد مزيد من العناصر فى المجتمعات المحلية والريفية فى الصومال، فى ظل التشابك بين ظاهرة الإرهاب والظواهر الأخرى من الجريمة المنظمة والجريمة العابرة للحدود مثل الاتجار بالبشر".