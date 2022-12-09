العالم اليوم - من يتوج بالمونديال؟ إبراهيموفيتش يكشف عن "أمنيته"

انتم الان تتابعون خبر من يتوج بالمونديال؟ إبراهيموفيتش يكشف عن "أمنيته" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 ديسمبر 2022 12:22 صباحاً - قال المهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش إنه يتمنى أن يتوج منتخب الأرجنتين بكأس العالم 2022 في قطر، حتى يحصل زميله السابق ليونيل ميسي على اللقب.

وتزامل إبراهيموفيتش لاعب ميلان الإيطالي حاليا مع ميسي في برشلونة الإسباني لمدة موسم واحد هو 2009-2010، لكن العلاقة بينهما استمرت بعد رحيل النجم السويدي عن "كامب نو".

وعندما سئل عن أمنيته لبطل المونديال، قال إبراهيموفيتش الذي لا يشارك في كأس العالم لموقع "433": "أتمنى أن تفوز الأرجنتين من أجل ميسي".

ويلتقي منتخب الأرجنتين نظيره الهولندي في دور الثمانية، الجمعة، في مواجهة لن تكون سهلة لزملاء ميسي صاحب الـ35 عاما، الذي يخوض المونديال الأخير في مسيرته.

وعادة ما يقارن ميسي بأسطورة الكرة الأرجنتينية دييغو مارادونا، إلا أن الأخير نجح في التتويج بكأس العالم عام 1986، وهو الإنجاز الوحيد الذي ينقص خليفته.