وفد عسكرى تابع للناتو يعقد محادثات مع مسؤولين منغوليين

وذكر بيان صادر عن حلف الناتو أن المحادثات استمرت لمدة يومين وجرت لتأكيد التزام الحلف المستمر بشراكته مع منغوليا، والتى تأسست فى عام 2005 وتشمل التعاون فى مجموعة من القضايا مثل مكافحة الإرهاب وعدم الانتشار وتطوير آليات الأمن السيبرانى لمنع الأزمات والإدارة وبناء القدرات.
وفى بداية الاجتماع، أشار اللواء ديلا إلى التزام الناتو المستمر بتعزيز الحوار والعلاقات مع منغوليا، لا سيما عند معالجة التحديات الأمنية المشتركة وفى إطار البيئة الأمنية الصعبة الحالية، حيث يمكن أن يكون لعدم الاستقرار الإقليمى تداعيات عالمية خطيرة، ويؤثر على دول أكثر من الدول المشاركة بشكل مباشر.
وأضاف أن التعاون والعمل المشترك بين شركاء الناتو سيمكنهم من التخفيف من الآثار المتوقعة والحد منها.
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