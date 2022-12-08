خبير سياسى: انضمام السويد وفنلندا لحلف «الناتو» تحدٍ كبير لروسيا «فيديو»

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور نبيل ميخائيل، أستاذ العلوم السياسية، إن تصريح أنتونى بلينكن، وزير الخارجية الأمريكى، الخاص بإضافة قوات وقدرات أكثر لحلف "الناتو"، معناه أن "الناتو" بانضمام السويد وفنلندا سيتوسع ويضم قوتين جديدتين إليه.





وأضاف "ميخائيل" خلال مداخلة بشاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الغرب كحلف يقف ضد روسيا، وانضمام دولتين لهما تاريخ طويل فى الحياد معناه تحدى أكبر لروسيا، كما أن إن كان هناك قضايا تستعدى تدخل حلف شمال الأطلسى فى دول أخرى، فستستعين الولايات المتحدة الأمريكية بالدول التى انضمت حديثًا، مما يعطى قدرات "الناتو" حجمًا أكبر. وتابع أستاذ العلوم السياسية: "أى دولة أوروبية ترفع انفاقها الدفاعى سيطرح ذلك سؤالًا داخل قواها السياسية، كيف سمحت الأحزاب بهذا الأمر، لكن هناك جماعات سياسية أخرى فى المعارضة والحكم ستعارض الإنفاق على التسليح بكثرة، وهو امتحان للديمقراطيات على خلفية أزمة اقتصادية صعبة".

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