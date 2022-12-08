أمريكا تؤكد عزمها الاستمرار فى محاربة التنظيمات الإرهابية فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة "خاما برس الأفغانية" للأنباء عن المبعوث الأمريكى قوله، خلال لقائه مع مسؤولين من الحكومة الأفغانية المؤقتة، إن واشنطن ستستمر فى اتخاذ إجراءات ضد المنظمات الإرهابية من أجل تحقيق الأمن وحماية المصالح الأمريكية.
وذكرت الوكالة الأفغانية أن المبعوث الأمريكى بحث مع مسئولى الحكومة، القضايا الأمنية مثل محاربة تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى.
وفيما يتعلق بوضع المرأة الأفغانية، أكد المبعوث الأمريكى الخاص إلى أفغانستان، مجددا، أن عملية تحقيق الاستقرار فى أفغانستان تتوقف على تحقيق الحرية للمرأة الأفغانية، مشيرا إلى أن تحقيق الاستقرار والرخاء فى أفغانستان يعتمد على احترام حقوق المرأة هناك.
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