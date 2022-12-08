باحثة بمركز الفكر توضح أهمية القمة العربية الصينية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضافت "عبدالباقى" خلال مداخلة هاتفية بشاشة "إكسترا نيوز"، أن ما خلفته الأزمة الروسية الأوكرانية من تداعيات سلبية على دول المنطقة والعديد من الدول الأخرى واقتصاداتها، خصوصا فى ملف الطاقة وبحث الدول عن مصادر بديلة للطاقة، يلفت الأنظار لهذه القمة.

وتابعت الباحثة بالمركز المصرى للفكر والدراسات، أن الصين تبحث عن مناطق تنافس للولايات المتحدة، مقابل ما تقوم به الولايات المتحدة فى آسيا، فمنطقة الشرق الأوسط للولايات المتحدة فيها نفوذ كبير، وتأتى القمة فى إطار تطور وإزدهار العلاقات السعودية الصينية، وإقامة شراكة استراتيجية وحوار استراتيجى ممتد، وهو ما يظهر فى حفل استقبال الرئيس الصينى على عكس الحفل الذى أقيم للرئيس الأمريكى جو بايدن، وهو ما يظهر التوتر فى العلاقات مع الولايات المتحدة.