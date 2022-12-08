جدة - نرمين السيد - وأضافت "عبدالباقى" خلال مداخلة هاتفية بشاشة "إكسترا نيوز"، أن ما خلفته الأزمة الروسية الأوكرانية من تداعيات سلبية على دول المنطقة والعديد من الدول الأخرى واقتصاداتها، خصوصا فى ملف الطاقة وبحث الدول عن مصادر بديلة للطاقة، يلفت الأنظار لهذه القمة.
وتابعت الباحثة بالمركز المصرى للفكر والدراسات، أن الصين تبحث عن مناطق تنافس للولايات المتحدة، مقابل ما تقوم به الولايات المتحدة فى آسيا، فمنطقة الشرق الأوسط للولايات المتحدة فيها نفوذ كبير، وتأتى القمة فى إطار تطور وإزدهار العلاقات السعودية الصينية، وإقامة شراكة استراتيجية وحوار استراتيجى ممتد، وهو ما يظهر فى حفل استقبال الرئيس الصينى على عكس الحفل الذى أقيم للرئيس الأمريكى جو بايدن، وهو ما يظهر التوتر فى العلاقات مع الولايات المتحدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باحثة بمركز الفكر توضح أهمية القمة العربية الصينية (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.