مسؤول ألمانى يؤكد خطورة الشبكة الإرهابية التى تم تفكيكها فى البلاد

جدة - نرمين السيد - أعلن قائد الشرطة الجنائية الألمانية هولجر مونتش أن الشبكة التى تم تفكيكها بعد تخطيطها لإطاحة بالمؤسسات الديمقراطية، كانت بحوزتها أسلحة كثيرة ومختلفة، الأمر الذى يدل على خطورتها.





وأوضح قائد الشرطة الجنائية الألمانية فى تصريحات أوردتها قناة "فرانس 24"، مساء اليوم، أن هذه الشبكة تضمنت نبلاء وجنود نخبة سابقين وامرأة روسية ونائبة سابقة من اليمين المتطرف. وأضاف أن هذه المجموعة تتكون من مزيج خطير من الأشخاص الذين يتبنون معتقدات غير عقلانية، بعضهم لديه الكثير من المال، والبعض الآخر يمتلك أسلحة ولديهم خطة أرادوا تنفيذها وهذا هو سبب الخطورة. وكانت السلطات الألمانية قد أعلنت فى وقت سابق أمس أنها قامت بعمليات دهم فى مختلف أنحاء البلاد أوقفت خلالها 25 شخصًا من أفراد مجموعة إرهابية من اليمين المتطرف للاشتباه بتخطيطها للإطاحة بالقوة بالمؤسسات الدستورية الفدرالية، وفى مقدمتها مجلس النواب الألمانى.

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