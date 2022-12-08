العالم اليوم - أسهم أوروبا تتراجع لليوم الخامس على التوالي لضعف أسهم البنوك

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 ديسمبر 2022 10:24 مساءً - تراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة الخامسة على التوالي، الخميس، متأثرة بتراجع أسهم قطاعي البنوك والسلع الاستهلاكية وسط مخاوف متزايدة من ركود وشيك.

تحركات الأسهم

انخفض المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.2 بالمئة، مع قلق المستثمرين قبل سلسلة قرارات متعلقة بأسعار الفائدة من البنوك المركزية الكبرى، منها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والبنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل.

وضغط القطاع المالي على المؤشر "ستوكس 600" مع تراجع أسهم البنوك للجلسة الرابعة على التوالي.

ومع ذلك، فقد عزز تخفيف الصين لقيودها الصارمة المفروضة لمكافحة فيروس كورونا صعود أسهم بعض القطاعات مثل الطاقة والتعدين ليرتفعا 0.2 بالمئة و1.2 بالمئة على التوالي، على إثر ارتفاع أسعار النفط والمعادن.

كما أوقف قطاع التكنولوجيا سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام، بدعم من انتعاش أسهم شركات أشباه الموصلات، ليساعد على الحد من الخسائر.