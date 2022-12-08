باحث صينى: القمة «العربية - الصينية» دليل على متانة العلاقات (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة بشاشة "القاهرة الإخبارية": "الزيارة بالنسبة للصين مهمة جدًا وتعد دليلا مهما على العلاقات بين الصين والدول العربية، كما تحتاج الصين بصفتها أكبر مستورد للنفط إلى ضمان إمدادات النفط لها من الدول العربية، وكذلك لدى الصين تفوق فى مشاريع المقاولات، وكذلك التكنولوجيا العالية والطيران والاتصالات والتقنيات والخبرات فى استغلال الطاقة المتجددة".

وتابع: "الدول العربية تريد تنمية وتنويع مصادر الطاقة ولديها الموارد المالية الكبيرة، ومن خلال هذا التعاون يمكن أن نحقق مكاسب مشتركة، ويمكن أن يستفيدوا من خبرات الصين في التكنولوجيا والخبرات التنمية الاقتصادية، ويمكن أن تستفيد الصين من موارد النفط والموارد المالية".