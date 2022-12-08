العالم اليوم - وزراء المغرب ومتابعة المونديال.. الحكومة تقدم توضيحا

انتم الان تتابعون خبر وزراء المغرب ومتابعة المونديال.. الحكومة تقدم توضيحا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 ديسمبر 2022 09:26 مساءً - بادرت الحكومة المغربية إلى التوضيح، يوم الخميس، بعدما ذكرت تقارير صحفية أن الوزراء طلبوا الذهاب إلى قطر من أجل تشجيع أسود الأطلس خلال المباراة التي ستجمعهم بمنتخب البرتغال، يوم السبت، في إطار دور ربع النهائي من مونديال قطر.

وقال المتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي "ما أعرفه هو أن الحكومة لم تطلب الذهاب (لأجل متابعة المونديال في قطر)، هذا ما أستطيع تأكيده".

وجاء توضيح بايتاس، ردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة قد تلقت الضوء الأخضر من أجل أن يذهب وزراءها إلى قطر لتشجيع المنتخب.

وأضاف المتحدث الحكومي أن وزير التربية الوطنية والرياضة، شكيب بنموسى، تنقل إلى قطر وحضر المباراة الأخيرة، نظرا إلى إشرافه على قطاع الرياضة.

وشدد بايتاس على أن الوزراء المغاربة مواطنون في نهاية المطاف، ويريدون عيش الأجواء، بعيدا عن المهام الرسمية.

وأعرب عن تمنياته بالتوفيق لأسود الأطلس الذين باتت تفصلهم مباراة واحدة عن الصعود إلى المربع الذهبي.

ويوم الثلاثاء، تأهل المنتخب المغربي إلى الدور ربع النهائي، إثر الفوز على إسبانيا بركلات الترجيح (3-0)، في إنجاز لم يحققه أسود الأطلس منذ مونديال 1986.