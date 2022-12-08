العالم اليوم - رئيسة المفوضية الأوروبية: قانون خفض التضخم بأميركا "يضر بنا"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 ديسمبر 2022 09:26 مساءً - حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الأربعاء، من أن قانون خفض التضخم الأميركي يخلق "تشوهات" في آليات السوق على حساب الشركات الأوروبية، ويضر بها.

وقالت فون دير لاين خلال حفل بمدينة ميلانو في إيطاليا، إن القانون الذي يمنح المساعدات والتسهيلات لبيع البضائع المصنوعة في الولايات المتحدة يمكن أن يؤدي إلى تشوهات من بينها تفضيل الشركات الأميركية على حساب الأوروبية.

وأضافت أن المفوضية الأوروبية تفكر في 3 مسارات حول كيفية دعم صناعة الطاقة النظيفة لديها، مؤكدة أن القانون الأميركي يخلق "تمييزا" ضد الشركات الأوروبية.

وشددت رئيسة المفوضية الأوروبية على أن قواعد الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إصلاح، بالإضافة على ضرورة جعل الاستثمارات الحكومية الأوروبية في مجال تحول الطاقة أكثر سهولة.

وأشارت إلى أن المساعدات الحكومية الأوروبية "موجودة لسبب وجيه للغاية"، حسب تعبيرها.

وفي سياق متصل، أشارت فون دير لاين إلى أن بلدان الاتحاد الأوروبية سجلت هذا العام أكبر نمو في مجال الطاقات المتجددة في تاريخ التكتل، بإضافة 50 غيغاوات من الطاقة المتجددة تعادل تعف ما أنتجته دول الاتحاد الأوروبي العام الماضي.