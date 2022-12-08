«القاهرة الإخبارية»: الديمقراطيون سيستغلون مفاوضات تبادل الأسرى دعائيًا

جدة - نرمين السيد - وأضاف "جبر" خلال مداخلة بالفقرة الإخبارية على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا يعتبر نجاحًا كبيرًا ستستثمره الإدارة الأمريكية والديمقراطيين باعتبارهم حريصين على مصالح الأمريكين فى الخارج، خصوصًا الذين يتعرضون للسجن أو مشاكل فى الخارج، خاصةً من دولة مثل روسيا، فعندما تستعيد مواطنًا من روسيا فكأنك أخذته من فم الأسد.

وتابع: "الهدف من خوض هذه المفاوضات ومحاولة استغلال الزخم الإعلامى حول لاعبة السلة الأمريكية التى كانت محتجزة فى روسيا، والتأكيد على إمكانية استعادتها ثم استعادتها بالفعل، كل ذلك يصب فى مصلحة الديمقراطيين فى أى عملة انتخابية قادمة سواء رئاسية أو انتخابات كونجرس، ثم تصب فى مصالحهم عندما يتحدثون عن أى شىء آخر أو الرغبة فى سن أى قانون آخر لأنهم استطاعوا تقديم أنفسهم فى هذه الحالة بالحريصين على مصالح الأمريكيين، وأنهم مستعدون لتقديم أى تضحيات، حتى بإعادة تاجر السلاح الروسى المتهم بقتل أمريكيين فى مقابل فقط أن يحصلوا على حرية مواطنة أمريكية".