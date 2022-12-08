روسيا: نسعى لمزيد من المشاركة فى تحقيقات هجمات «نورد ستريم»

وقالت "زاخاروفا" فى تصريحات صحيفة نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية، أن روسيا تعتزم مواصلة السعى إلى تحقيق شامل فى "نورد ستريم" بمشاركة ممثلين عن السلطات الروسية، والشركة المساهمة العامة غازبروم، مشيرة إلى أن ذلك سيجعل النتائج موثوقة وموضوعية.
ولفتت إلى أن موسكو تراقب عن كثب التحقيق فى الانفجارات فى خطى أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و نورد "ستريم 2"، التى تجريها وكالات إنفاذ القانون الدنماركية والسويدية.
وأضافت المتحدثة أن سلطات الدنمارك والسويد ترفض بإصرار التعاون مع الجانب الروسى فى هذا الشأن، على الرغم من المناشدات الرسمية التى أرسلها رئيس الوزراء الروسى ميخائيل ميشوستين إلى رؤساء حكومات هذه البلدان، من بين أمور أخرى.
وتابعت أن إصرار سلطات الدنمارك والسويد ذلك يشير إلى أنهم يخشون السماح لروسيا بالتدخل حتى لا تكشف ما كانوا يفعلونه كل هذه السنوات وما الذى انتهى إليه ذلك، ومن يقف وراء التلاعب فى أسواق الطاقة العالمية؛ لأن الغالبية العظمى من الكوكب ستُحمِّل الغرب مسؤولية كل ما فعله ومنذ قرون.
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