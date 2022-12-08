العالم اليوم - احتياطيات النقد الأجنبي في تركيا تقفز إلى 23.12 مليار دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 ديسمبر 2022 07:28 مساءً - أظهرت بيانات للبنك المركزي التركي، الخميس، أن صافي احتياطياته من النقد الأجنبي قد قفز بنحو 3.6 مليار دولار إلى 23.118 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في الثاني من ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ نهاية العام الماضي.

واستخدمت رويترز، الخميس، سعر صرف 18.6123 ليرة للدولار.

وفي يوليو، انخفض صافي احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي إلى 6.07 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ 20 عاما على الأقل، لكنه تعافى بعد ذلك.

وتراجعت احتياطيات النقد الأجنبي في تركيا بشكل حاد في السنوات الأخيرة بسبب التدخل في السوق وفي أعقاب أزمة عملة في ديسمبر.

وفقدت الليرة 44 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي.

وانخفضت العملة التركية بنحو 29 بالمئة مقابل الدولار هذا العام، وزاد التضخم إلى أكثر من 85 بالمئة في أكتوبر، وهو أعلى معدل منذ تولي الرئيس رجب طيب أردوغان السلطة قبل عقدين.

وارتفع معدل البطالة للأشخاص الذين يتلقون إعانات إلى 1.2 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ مارس، من 1.1 بالمئة في الأسبوع السابق.

ويشير هذا إلى أن العاطلين يستغرقون وقتا أطول قليلا للعثور على عمل.