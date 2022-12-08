شهيد وإصابات برصاص العدو غرب رام الله
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، استشهاد فتى وإصابة آخرين بجروح خطيرة، وأخرى متوسطة، برصاص قوات العدو الصهيوني قرب بلدة عابود شمال غرب رام الله.
وقالت الصحة الفلسطينية، إن "هيئة الشؤون المدنية التابعة أبلغتها باستشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح خطيرة برصاص قوات العدو قرب عابود شمال غرب رام الله".
وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن خمسة شبان من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، أصيبوا بجروح متفاوتة، بينها خطيرة.
ولفتت إلى أن العدو الصهيوني احتجز اثنين من المصابين، ولم تعرف طبيعة اصابتهما بعد.
وأشارت إلى أن المصابين الباقين تم تحويلهما إلى أحد المستشفيات، ووصفت جراحهما بالمتوسطة.
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