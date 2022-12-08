روسيا: الصراع فى أوكرانيا يمكن أن ينتهى غدا إذا رغب زيلينسكى فى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 ديسمبر 2022 06:33 مساءً - أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" أن الرئيس الأوكرانى، فلاديمير زيلينسكى، يعرف أن الأعمال القتالية فى أوكرانيا يمكن أن تنتهى غدًا في حال إذا رغب هو فى ذلك.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في إحاطة صحفية اليوم الخميس، تعليقا على تصريحات الرئيس الأوكراني بأن الصراع قد ينتهي في عام 2023:"يمكننا هنا الجدال حول هذا الموضوع إلى مالا نهاية، فزيلينسكي يعرف متى يمكن أن ينتهي كل شيء"، مشيرا إلى أن هذا يمكن أن ينتهي غدًا إذا رغب هو في ذلك.

وكان بيسكوف قد قال مؤخرا، تعليقا على إمكانية المفاوضات مع أوكرانيا:" يتعين على كييف امتلاك الإرادة السياسية والاستعداد لمناقشة المطالب، التي سبق وحددتها روسيا". يُذكر أن المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أعلنت في وقت سابق من اليوم أن الولايات المتحدة تخطط لتأجيج الصراع في أوكرانيا حتى نهاية عام 2025 على الأقل.