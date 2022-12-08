المستشار الألمانى يرغب فى تطوير درع دفاع جوى خلال السنوات الخمس المقبلة

جدة - نرمين السيد - وقال شولتس خلال تصريحات صحفية نقلتها قناة فرانس 24 الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الخميس، إن الحكومة فى الوقت الحالى تتحدث مع مصانع تابعة لأنظمة مختلفة بهدف الاستعداد لاتخاذ قرارات ملموسة بشأن هذا الصدد.
كما شدد على هدفه المتعلق بتعزيز الإنفاق الدفاعى للوفاء بالهدف البالغ 2 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى المحدد لحلفاء حلف الشمال الأطلسى "ناتو"، بما فى ذلك التوسع فى الدفاع الجوى لما يُطلق عليه درع السماء مع الدول الأخرى الأعضاء فى الناتو.
وتهدف ألمانيا بالإضافة إلى أكثر من 12 شريكًا للناتو إلى شراء أنظمة دفاع جوية بصورة مشتركة تحمى أراضى الحلفاء من الصواريخ، حيث إن من بين الخيارات التى يتم دراستها نظام باتريوت الأمريكى ووحدات إيريس-تى الألمانية وغيرها.
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