العالم اليوم - الأردن.. القوة البحرية تحبط محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 ديسمبر 2022 06:26 مساءً - صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية أحبطت الخميس، على إحدى واجهاتها البحرية، محاولة تسلل وتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة ضمن المياه الإقليمية الأردنية.

وقال المصدر إنه "جرى التعامل مع الموقف بعد رصد مركز العمليات البحري قيام شخص يحاول التسلسل سباحة باستخدام "تيوب" مطاطي، داخل المياه الإقليمية الأردنية، وتم على الفور تحريك زوارق القوة البحرية ورد الفعل السريع البحري إلى الموقع، وتم ضبط المتسلل وبحوزته كمية من المواد المخدرة".

وبين المصدر أنه بعد تفتيش المتسلل و"التيوب المطاطي" تم العثور على 285 كف حشيش و4.5 كيلو غرام من مادة المارغوانا، وتم تحويل المتسلل والمضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوة البحرية والزوارق الملكية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أية محاولة تسلل أو تهريب على الحدود البحرية للمملكة، ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.