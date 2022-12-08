الاحتلال يهاجم مراكب صيد فلسطينية فى غزة

جدة - نرمين السيد - وأكدت وكالة أنباء "وفا"، ظهر اليوم، أن زوارق الاحتلال هاجمت مراكب الصيد الفلسطينية وطاردتها فى بحر شمال القطاع وسط إطلاق نار، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأشارت الوكالة إلى أن الاعتداء الإسرائيلى جاء بعد مناورة عسكرية نفذها جيش الاحتلال فى منطقة زيكيم البحرية، شمال قطاع غزة، لافتة إلى أن قوات الجيش أطلقت قذائف هاون باستخدام مدرعتى "M13" باتجاه البحر المتوسط، كذلك قيام غواصين بتفجير ألغام بحرية.

وقال نزار عياش، نقيب الصيادين فى قطاع غزة، "إن الاحتلال يكثف هجماته على سواحل القطاع، نظرا لأهمية البحر هناك، حيث يستهدف مهنة الصيد التى تأتى فى المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد الزراعة، حيث يعمل بها 4500 صياد، على 1000 قارب، يعيلون 50 ألف نسمة، كما يشاركون فى الأمن الاقتصادى لفلسطين".

وأضاف عياش "أن زوارق الاحتلال دائما ما تستهدف الصيادين، سواء بالاعتقال أو إطلاق النار، حيث قامت أول أمس باعتقال ستة صيادين، ثم أطلقت صراحهم فى اليوم نفسه، لكنها تحفظت على قواربهم ومعدات الصيد، وهو نوع من قطع وسائل الرزق، حيث سيتعطلون عن العمل ولن يتمكنوا من تلبية احتياجات أسرهم".

وأكد أن وضع الصيادين مأساوى نتيجة لما يقوم به الاحتلال الإسرائيلى وزوارقه الحربية سواء فى البحر أو على المعابر الإسرائيلية، فأصبح الصياد غير قادر على تلبية احتياجات أسرته، وزاد فقره فقرا نتيجة لإطلاق النار والملاحقات والاعتقالات ومصادرة قوارب الصيد، وفى المقابل يمنع كل مستلزمات الصيد، تحديدا المحركات منذ سنوات من الدخول لقطاع غزة.

ولفت عياش إلى أن معظم المراكب باتت خارجة عن الخدمة ولا تلبى الاحتياجات المطلوبة منها، متوقعا أن يخرج أكثر من نصف الصيادين عن العمل بالقطاع خلال عام، نتيجة هذه المضايقات والملاحقات الإسرائيلية.