جدة - نرمين السيد - وأضافت السلطات، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، بأنه يتم جمع عدد من الأدلة حول الانقلاب.
وكانت السلطات الألمانية، قد أعلنت أمس الأربعاء، ضبط خلية إرهابية خططت لهجوم على البرلمان، وقال الادعاء الألمانى، إنه تم اعتقال 25 شخصا يشتبه فى انتمائهم لمنظمة متطرفة بـ 11 ولاية.
وبحسب الادعاء الألمانى، فأن الاعتقالات شملت صفوف حزب البديل الألمانى ضمن حملة المداهمات ضد عناصر من أقصى اليمين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألمانيا: الاعتقالات ضمن قضية الانقلاب قد تتوسع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.