واشنطن: إطلاق سراح أمريكية فى تبادل أسرى مع روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن "الأمريكية المطلق سراحها فى طريقها لبلادها"، مضيفا أنه تم إعادة عشرات الأمريكيين المعتقلين لدى روسيا.

وتابع بايدن، بأن المفاوضات لإطلاق سراح المعتقلين لدى روسيا صعبة، بحسب القناة الإخبارية.

من جانبها، أكدت موسكو إتمام عملية تبادل الأسرى مع واشنطن، قائلة إنه تم "إطلاق سراح أمريكية مقابل روسى فى تبادل أسرى".

واعتقلت السلطات الروسية، جراينر فى وقت سابق، وحُكم عليها بالسجن لمدة 9 سنوات، ودفع غرامة قدرها مليون روبل روسى، بتهمة حيازة مخدرات.