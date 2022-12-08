روسيا: الرد على قرار فرض سقف لأسعار النفط دخل مرحلة الإعداد النهائية

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيسكوف - أنه "لا بد أن ننتظر الرد الروسى على قرار الغرب بفرض سقف على أسعار النفط الروسى، وهذا الرد فى مرحلة الإعداد النهائية"، مشيرا إلى أن هذا الرد سيكون مناسبا مع القيود الغربية.
وكان بيسكوف قد أكد فى وقت سابق، أن موسكو تدرس خيارات مختلفة للرد على السقف السعرى للنفط الروسى، الذى أقرته دول الاتحاد الأوروبى و مجموعة السبع.
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