العالم اليوم - بعد فوز المغرب.. إنريكي يعلن استقالته من تدريب إسبانيا

انتم الان تتابعون خبر بعد فوز المغرب.. إنريكي يعلن استقالته من تدريب إسبانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 ديسمبر 2022 04:24 مساءً - أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم رحيل لويس إنريكي مدرب المنتخب الوطني، بعد الخروج من كأس العالم 2022.

ووفقا لمصادر إسبانيا، فإن إنريكي أعلن استقالته من منصبه بعد الخروج المفاجئ على يد المغرب، في دور الـ16 من المونديال.

وكان المدرب الإسباني قد بدأ البطولة بشكل قوي، وهزم كوستاريكا 6-0، قبل أن يتعادل مع ألمانيا ويخسر من اليابان، ويتأهل بصعوبة لدور الـ16.

وفي دور الـ16، لم يستطع إنريكي من "فك" شيفرة المنتخب المغربي، الذي لعب بقوة وتأهل بركلات الترجيح.

خليفة إنريكي

وعيّن الاتحاد الإسباني لكرة القدم الخميس لويس دي لا فوينتي مدربا لمنتخبه الأول، بعد دقائق من إقالة إنريكي.

وذكر الاتحاد في بيان أن دي لا فوينتي "سيُقدَّم الإثنين ويخوض بداية مشواره في مارس خلال تصفيات كأس أوروبا 2024 المقررة في ألمانيا".

وعمل دي لا فوينتي (61 عاما) منذ 2013 مع منتخبات الفئات العمرية لإسبانيا، وحمل ألوان أتلتيك بلباو وإشبيلية وألافيس في الثمانينيات والتسعينيات كظهير أيسر.