بوتين: سنواصل قصف البنية التحتية للطاقة بـ أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وكانت أوكرانيا قد فرضت انقطاعا طارئا للتيار الكهربائى اليوم الخميس، فى الوقت الذى حاولت فيه إصلاح البنية التحتية للطاقة التى تضررت جراء الضربات الجوية الروسية وتسببت فى نقص كبير فى الإمدادات. وقصفت روسيا منشآت الطاقة فى أوكرانيا فى أحدث موجة كبيرة من الهجمات، فى ظل اقتراب فصل الشتاء.

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