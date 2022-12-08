تونس تنقذ 66 شخصا من الغرق فى محاولة للهجرة غير الشرعية

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى – فى بيان اليوم – إن وحدات تابعة للمنطقة البحرية بجربة، تمكنت من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 66 شخصا يحملون جنسيات عربية وأجنبية، بعد أن تعرض مركبهم للغرق بعرض البحر.
من ناحية أخرى، أضاف المتحدث أن دورية تابعة لفرقة الإرشاد الحدودى بغار الدماء، تمكنت من القبض على شخصين يحملان جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، بعد أن تعمدا اجتياز الحدود الجزائرية التونسية خلسة.
وأشار المتحدث إلى أنه فى إطار التصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية أيضا، قامت فرقتا الأبحاث والتفتيش والأبحاث العدلية للحرس الوطنى، بالقبض على ثمانية أشخاص بحوزتهم زورقين بحريين وثلاثة محركات بحرية لاستغلالها فى عمليات اجتياز الحدود البحرية.
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