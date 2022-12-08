العالم اليوم - استقبال سعودي حافل لرئيس الصين.. وشي يدشن عهدا جديدا

انتم الان تتابعون خبر استقبال سعودي حافل لرئيس الصين.. وشي يدشن عهدا جديدا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 ديسمبر 2022 03:22 مساءً - استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الخميس، الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي يزور المملكة وسط مساع لتعزيز التعاون بين بكين والدول العربية، على مختلف الأصعدة.

وتقدم أفراد من الحرس الملكي السعودي على صهوة جياد عربية، وهم يحملون الأعلام الصينية والسعودية سيارة تقل شي لدى دخولها القصر الملكي في الرياض، حيث كان في استقباله الأمير محمد بن سلمان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن شركات صينية وسعودية وقعت 34 اتفاقية للاستثمار في الطاقة النظيفة وتكنولوجيا المعلومات وخدمات الحوسبة السحابية والنقل والتشييد وقطاعات أخرى.

وفي وقت سابق، أكد وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، أن الاتفاقيات تعكس حرص الحكومة السعودية على تنمية وتطوير العلاقات في جميع المجالات، ومنها الاقتصادية والاستثمارية مع الصين.

وأوضح الفالح، أن الزيارة سُتسهم في رفع وتيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين السعودية والصين.

كما أشار إلى أن رؤية 2030 تتيح فرصاً استثمارية غير مسبوقة في قطاعات متعددة؛ منها الطاقة المتجددة والصناعة والاتصالات وتقنية المعلومات والتقنية الحيوية والسياحة والبناء والتشييد وغيرها.

ويقوم الرئيس الصيني بزيارة رسمية إلى الممكلة العربية السعودية تستمر لمدة 3 أيام.

الجدير بالذكر، أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والصين خلال السنوات الخمس الماضية (2017-2021) قد بلغ حوالي 1.2 تريليون ريال (ما يعادل 320 مليار دولار).

كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 304 مليارات ريال في عام 2021، وسجَّل التبادل التجاري في الربع الثالث من 2022 103 مليارات ريال.