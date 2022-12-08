روسيا: واشنطن تخطط لتصعيد الصراع فى أوكرانيا حتى عام 2025

جدة - نرمين السيد - قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الولايات المتحدة الأمريكية تخطط لتصعيد الأعمال العسكرية فى أوكرانيا وتأجيج الصراع على الأقل حتى نهاية عام 2025.





وأضافت زاخاروفا - فى مؤتمر صحفى - "أنه من الممكن استنتاج ذلك من الوثائق التى لا تخفيها واشنطن عن أحد"، لافتة إلى أن وسائل الإعلام الأمريكية تنشر تفاصيل "ماراثون الفساد" ما بين البيت الأبيض وكييف، وهو ما يفسر رغبة إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن فى إقناع الكونجرس الأمريكى بتضمين مساعدات إضافية لكييف بمبلغ 37 مليار دولار لعام 2023، سيذهب جزء كبير منها إلى احتياجات الجيش الأوكرانى، والجزء الأخر للبنوك الأوروبية والعالمية والصناديق الخاصة.

وأكدت أن العقد الأمريكى الذى تم توقيعه فى نهاية نوفمبر الماضى، والذى تمتد مدته لـ 3 سنوات مع شركة (Raytheon) مقابل 1.2 مليار دولار لشراء أنظمة دفاع جوى لكييف يتناسب مع نفس المنطق.

وكانت موسكو قد حذرت سابقا من أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة لا يؤدى سوى إلى إطالة أمد الصراع، ويصبح نقل الأسلحة هدفا مشروعا للجيش الروسى، فيما تواصل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها فى "الناتو" ضخ أسلحة إلى أوكرانيا، وتخصيص عشرات المليارات من الدولارات للمساعدة العسكرية لكييف.