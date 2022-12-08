وقال جافريلوف - فى كلمته بالجلسة العامة لمنتدى منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا للتعاون الأمنى اليوم الخميس - إن روسيا ردت على الفور بضربة مكثفة ضد نظام القيادة العسكرية ومنشآت مجمع الدفاع ومنشآت الطاقة ذات الصلة فى أوكرانيا، مضيفا "لا ينبغى لأحد أن يشك فى أن هذا سيحدث فى كل مرة إذا استمرت هذه الأعمال".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الإثنين الماضى، مقتل ثلاثة عسكريين روس وإصابة أربعة آخرين فى أحد المطارات العسكرية، نتيجة سقوط طائرات مسيرة أوكرانية تم اعتراضها من قبل منظومات الدفاع الجوى الروسية.
وجاء فى بيان الوزارة: فى صباح الخامس من شهر ديسمبر، قام نظام كييف، بهدف تعطيل طائرات روسية بعيدة المدى، بمحاولة توجيه ضربات ضد مطار "دياجيليفو" فى مقاطعة ريازان، ومطار "إنجلس" فى مقاطعة ساراتوف، مستخدما طائرات مسيرة سوفياتية الصنع".
وأضاف: أن "وسائل الدفاع الجوى الروسية اعترضت عددا من الطائرات المسيرة الأوكرانية، التى حلقت على ارتفاعات منخفضة، ما أدى لسقوط حطام المسيرات وحدوث انفجار على أراضى المطارين الروسيين، الشيء الذى أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين من القسم التقنى وإصابة أربعة آخرين نقلوا إلى المستشفى وقدمت لهم الإسعافات اللازمة، بالإضافة إلى ذلك تعرض هيكلا طائرتين لإصابات طفيفة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موسكو: الناتو كان على علم بخطط أوكرانيا لمهاجمة المطارات الروسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.