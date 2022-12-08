موسكو: الناتو كان على علم بخطط أوكرانيا لمهاجمة المطارات الروسية

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الوفد الروسى فى محادثات فيينا بشأن الأمن العسكرى والحد من التسلح قسطنطين جافريلوف، أن حلف شمال الأطلسى "الناتو" كان على علم بالاستعدادات للهجمات الأوكرانية الأخيرة على المطارات العسكرية الروسية.





وقال جافريلوف - فى كلمته بالجلسة العامة لمنتدى منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا للتعاون الأمنى اليوم الخميس - إن روسيا ردت على الفور بضربة مكثفة ضد نظام القيادة العسكرية ومنشآت مجمع الدفاع ومنشآت الطاقة ذات الصلة فى أوكرانيا، مضيفا "لا ينبغى لأحد أن يشك فى أن هذا سيحدث فى كل مرة إذا استمرت هذه الأعمال".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الإثنين الماضى، مقتل ثلاثة عسكريين روس وإصابة أربعة آخرين فى أحد المطارات العسكرية، نتيجة سقوط طائرات مسيرة أوكرانية تم اعتراضها من قبل منظومات الدفاع الجوى الروسية.

وجاء فى بيان الوزارة: فى صباح الخامس من شهر ديسمبر، قام نظام كييف، بهدف تعطيل طائرات روسية بعيدة المدى، بمحاولة توجيه ضربات ضد مطار "دياجيليفو" فى مقاطعة ريازان، ومطار "إنجلس" فى مقاطعة ساراتوف، مستخدما طائرات مسيرة سوفياتية الصنع".

وأضاف: أن "وسائل الدفاع الجوى الروسية اعترضت عددا من الطائرات المسيرة الأوكرانية، التى حلقت على ارتفاعات منخفضة، ما أدى لسقوط حطام المسيرات وحدوث انفجار على أراضى المطارين الروسيين، الشيء الذى أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين من القسم التقنى وإصابة أربعة آخرين نقلوا إلى المستشفى وقدمت لهم الإسعافات اللازمة، بالإضافة إلى ذلك تعرض هيكلا طائرتين لإصابات طفيفة".