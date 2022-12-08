روسيا تعتقل شخصين بتهمة التجسس لصالح أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقالت الهيئة - فى بيان أصدرته اليوم الخميس- "إنه تم إيقاف الأنشطة غير المشروعة لمواطنين روسيين يشتبه بهما بارتكابهما الخيانة فى شكل تجسس لصالح جهاز الأمن الأوكرانين".
وأضافت أنه نتيجة لمجموعة من إجراءات مكافحة التجسس تم اكتشاف أن أحد المعتقلين تم تجنيده من قبل جهاز الأمن الأوكرانى فى عام 2016، وبعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا قام بإرسال معلومات للجانب الأوكرانى مقابل المال حول مواقع المنشآت العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، وهى المعلومات التى يمكن استخدامها ضد أمن روسيا وإلحاق الضرر بالقدرة الدفاعية للدولة.
وتابعت أنه قام أيضا بناء على تعليمات من المرشدين من جهاز الأمن الأوكرانى بإشراك صديقه من سكان سيفاستوبول فى التجسس، حيث قام المعتقل الثانى بجمع المعلومات حول منشآت تابعة لجهاز الأمن الفيدرالى الروسى وإرسالها إلى الاستخبارات الأجنبية باستخدام برنامج "واتساب" للمراسلات.
وأشارت هيئة الأمن الفيدرالى الروسى إلى أنه تم فتح قضيتين جنائيتين بحق المعتقلين بتهمة الخيانة.
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