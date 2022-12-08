العالم اليوم - أوروبا.. شركات الطيران ستضطر لدفع ثمن انبعاثاتها الكربونية

انتم الان تتابعون خبر أوروبا.. شركات الطيران ستضطر لدفع ثمن انبعاثاتها الكربونية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 ديسمبر 2022 02:18 مساءً - توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق، الأربعاء، سيتعين بموجبه على شركات الطيران دفع كلفة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لرحلاتها داخل أوروبا، مع إلغاء الحصص المجانية التي استفادت منها حتى الآن.

ولكن الرحلات الدولية ستظل معفية من دفع كلفة الانبعاثات الكربونية، وفقًا للاتفاق.

النص، والذي تمت الموافقة عليه بعد مفاوضات طويلة من قبل النواب الأوروبيين والدول الأعضاء، يندرج في خطة المناخ الأوروبية الواسعة.

وبالإضافة إلى الرحلات داخل الاتحاد الأوروبي، سيطبق أيضًا على الرحلات الجوية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أو سويسرا، لكنه يستثني حاليًا الرحلات بين أوروبا وباقي العالم، وفقًا لبيان صادر عن المجلس الأوروبي.

وتخضع الرحلات الجوية داخل أوروبا لسوق حصص انبعاثات الكربون "إي تي إس" حيث يمكن لشركات الطيران شراء وتبادل "حقوق التلوث" المطلوبة لتعويض انبعاثاتها، مثل الصناعيين وشركات الطاقة.

ولكن كانت حتى الآن تمنح حصصًا مجانية تغطي القسم الأكبر من انبعاثاتها لمساعدتها على منافسة شركات الطيران الأجنبية.

وهو امتياز قرر النواب الأوروبيون والدول الأعضاء إلغاءه تدريجياً خلال السنوات الثلاث المقبلة، على أن تلغى كليا بحلول 2026.

سيحول جزء من الإيرادات المحصلة من بيع الحصص إلى صندوق الابتكار الأوروبي لدعم التقنيات المفيدة للمناخ.