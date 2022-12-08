روسيا: مازلنا بحاجة لتحرير أراض جديدة.. والحرب قد تنتهى غدا إذا أرادت كييف

جدة - نرمين السيد - وقال الكرملين، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إننا مازلنا بحاجة لتحرير أراض تحتلها أوكرانيا، لذلك عمليتنا مستمرة حتى استعادة جميع المقاطعات الروسية فى كييف.

كما حذر "الكرملين" من خطر وقوع هجمات أوكرانية فى القرم، بحسب القناة الإخبارية.

يشار إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، كان قد أمر فى 24 فبراير الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء مناطق دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.