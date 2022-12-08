جدة - نرمين السيد - قال وزير الحج والعمرة السعودى الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن عام 2022 شهد عددا من النتائج الإيجابية على مستوى قطاع الحج والعمرة، وقدم إلى المملكة أكثر من 900 ألف حاج، ونحو 6 ملايين معتمر من جميع دول العالم، إضافة إلى توفير المزيد من الخيارات والخدمات التى تلبى تطلعات الحجاج والمعتمرين بالشراكة مع 10 آلاف شركة من القطاع الخاص تعمل فى منظومة الحج والعمرة.





وقال الربيعة وفقا لوكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس، إنه تم تقديم 121 خدمة عبر منصة "نسك" ضمن حلول رقمية ميسرة توفر الجهد والوقت وتثرى التجربة الدينية، وذلك بالشراكة مع كل الجهات الحكومية تحت مظلة برنامج خدمة ضيوف الرحمن -أحد برامج رؤية المملكة 2030، مضيفا أن الميزانية العامة للدولة للعام المالى الجديد 1444 / 1445 هـ - 2023، تعكس متانة الاقتصاد الوطنى وقدرته على مواجهة التحديات والتقلبات الاقتصادية العالمية. ونوه الربيعة إلى أن الميزانية تضمن استمرارية المشاريع التنموية المستدامة فى القطاعات الصحية والأمنية واللوجستية، فى جميع مناطق ومدن المملكة بما فيها الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، لتوفير جودة الحياة للمواطنين وزوار المدن من الحجاج والمعتمرين، تحقيقا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030. وأوضح وزير الحج والعمرة السعودى أن الميزانية واصلت الإنفاق على جميع القطاعات لتلبية الطلب على الخدمات الأساسية، متجاوزة جميع الظروف والتحديات الاقتصادية، وذلك فى إطار الاهتمام المستمر على المستوى الاقتصادى والاجتماعى؛ لتحقيق العيش الكريم للمواطنين والزوار من ضيوف الرحمن القادمين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية: 900 ألف حاج و6 ملايين معتمر عام 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.