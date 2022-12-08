مسؤول أممى يحذر من شتاء يهدد حياة المواطنين فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - حذر مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان فولكر تورك، من معاناة العالقين فى أوكرانيا من الشتاء الطويل القاتم، مؤكداً أنه يخشى من أن المعاناة التى يعيشها ملايين المدنيين فى جميع أنحاء أوكرانيا تتحول إلى الوضع الطبيعى الجديد.





وأكد المسؤول الأممي، خلال زيارته كييف، أن حجم الضرر والدمار الذى رآه فى مدينة إيزيوم الأوكرانية كان "مروعا"، وأن تبعات الحرب على حقوق الإنسان فى أوكرانيا كانت وخيمة، مشيرا إلى أن "المعلومات لا تزال تظهر حول عمليات الإعدام بإجراءات موجزة والتعذيب والاحتجاز التعسفى والاختفاء القسرى والعنف الجنسى ضد النساء والفتيات والرجال"، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة. وتزامنت زيارة المفوض السامى مع إصدار تقرير جديد حول مقتل المدنيين من قبل بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان فى أوكرانيا.

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