العالم اليوم - إنفاق أوروبا الدفاعي يتجاوز 200 مليار يورو لأول مرة منذ 2021

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 ديسمبر 2022 01:20 مساءً - قالت وكالة الدفاع الأوروبية، الخميس، إن الإنفاق الدفاعي الأوروبي تجاوز للمرة الأولى على الإطلاق 200 مليار يورو (209.8 مليار دولار) في عام 2021، تعادل 1.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للدول الأعضاء في الوكالة البالغ عددها 26 دولة.

وذكرت الوكالة في تقريرها السنوي لبيانات الدفاع أن الإنفاق ارتفع بنسبة 6 بالمئة خلال عام 2021 على أساس سنوي، ليصل إلى 214 مليار يورو (225 مليار دولار)، مسجلا أقوى نمو منذ بدأت المنطقة زيادة الإنفاق العسكري في 2015 بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا.

وتأسست الوكالة عام 2004، وتتمثل مهمتها الرئيسية في دعم وتيسير التعاون الدفاعي في أوروبا.

وتضم في عضويتها جميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء الدنمارك.

وأوضحت الوكالة أن الدول التي سجلت أعلى زيادة كانت إيطاليا وفنلندا واليونان وسلوفينيا.

وجاء في التقرير إن "تصريحات الدول الأعضاء في أعقاب الحرب في أوكرانيا توحي بأنه من المرجح أن تستمر الزيادات في الإنفاق في السنوات المقبلة".

كما ارتفع إنفاق دول الوكالة على المشتريات الدفاعية المشتركة من 11 بالمئة إلى 18 بالمئة، إلا أنها لا تزال أقل بكثير من النسبة المستهدفة عند 35 بالمئة للإنفاق التعاوني.

وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الذي يتولى أيضا منصب رئيس الوكالة، "الإنفاق وحده لا يكفي، إننا بحاجة للقيام به بشكل أفضل، وهذا يعني القيام به معا".