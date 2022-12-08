روسيا: إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود

جدة - نرمين السيد - قال ميخائيل رازفوزاييف حاكم سيفاستوبول، اليوم الخميس، إن "الأسطول الروسى أسقط طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود"، دون توضيح مزيد من التفاصيل.

يشار إلى أنه فى وقت سابق، تعرض مقر الأسطول الروسى بالبحر الأسود لهجوم صاروخى، أسفر عن سقوط 5 جرحى، وفق ما أعلنه حاكم مدينة سيفاستوبول.