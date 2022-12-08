كازاخستان مستعدة لتعزيز التعاون فى المجال الصحى مع الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - وذكرت الخدمة الصحفية للحكومة -نقلا عن وكالة أنباء كازينفورم الكازاخية- إنه تمت مناقشة قضايا تعزيز التعاون فى مجال الرعاية الصحية وصناعة الأدوية فى إطار الجلسة الحادية عشرة لمنصة الحوار بين كازاخستان والاتحاد الأوروبى برئاسة رئيس وزراء كازاخستان على خان سمايلوف وبمشاركة رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد فى البلاد.

وشدد رئيس الوزراء سمايلوف -فى كلمته- على أن هناك مجالا للنمو فيما يتعلق بالتعاون المربح للطرفين فى قطاع الرعاية الصحية بين كازاخستان والاتحاد الأوروبى.

وذكر رئيس الوزراء أن هذا العام شهد إطلاق مشروع وطنى بعنوان "رعاية صحية عالية الجودة لكل مواطن، أمة صحية " ويهدف إلى زيادة متوسط العمر المتوقع حتى 75 عاما بحلول عام 2027، مضيفا أن بلاده تعتزم توسيع حصتها الخاصة لإنتاج الأدوية بنسبة 50%.

وأشار بقوله:" تتمتع كازاخستان والاتحاد الأوروبى بمجموعة واسعة من الفرص لتعزيز الشراكة فى مجالات الرعاية الصحية وصناعة الأدوية، ونحن على استعداد للتعاون الوثيق وحل المهام التى تنتظرنا بشكل مشترك"، قائلا إن الحكومة ستنظر على وجه السرعة فى جميع المقترحات المقدمة بناء على نتائج الجلسة لتعزيز التعاون المربح للطرفين.