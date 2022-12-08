البرهان يتوجه إلى الرياض للمشاركة فى أعمال القمة العربية الصينية

جدة - نرمين السيد - توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة فى أعمال القمة العربية الصينية الأولى التى تستضيفها الرياض غدا الجمعة بمشاركة عدد من القادة العرب والرئيس الصينى شى جين بينج.





وقال إعلام مجلس السيادة الانتقالى فى بيان إن وزيرى المالية والتخطيط الاقتصادى الدكتور جبريل إبراهيم والخارجية السفير على الصادق يرافقان البرهان خلال الزيارة. وتبحث القمة الصينية العربية أزمة الطاقة، والغذاء، والحرب الروسية الأوكرانية، وإيجاد سبل لتعزيز التنمية المشتركة ضمن مبادرة التنمية العالمية، التى أطلقها الرئيس الصينى بعد مبادرة الحزام والطريق،.

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