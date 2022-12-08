العالم اليوم - ليفربول يكثف "ملاحقته" لأمرابط.. اجتماع سري مع كلوب

انتم الان تتابعون خبر ليفربول يكثف "ملاحقته" لأمرابط.. اجتماع سري مع كلوب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 ديسمبر 2022 12:22 مساءً - كثف نادي ليفربول الإنجليزي محاولاته للتوقيع مع النجم المغربي سفيان أمرابط، وفقا لمصادر أوروبية تؤكد رغبة "الريدز" الجدية بإبرام الصفقة في يناير.

ووفقا لموقع "فوت ميركاتو"، عقد مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، اجتماعا "سريا" مع أشخاصا يمثلون أمرابط، للحديث حول إمكانية الانتقال.

وقال الموقع إن المفاوضات ستتكثف بين معسكر ليفربول ومعسكر أمرابط فور انتهاء مونديال 2022.

وسيحاول ليفربول أن يكون سباقا بالتوقيع مع أمرابط، خاصة مع اهتمام أندية إنجليزية منافسة، مثل مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبر.

ولفت أمرابط الأنظار بعد أداء استثنائي قدمه في المونديال مع منتخب بلاده المغرب، أمام كبرى منتخبات أوروبا، الأمر الذي وضعه في قائمة أفضل لاعبي وسط الميدان في البطولة، بالنسبة للمحللين.

يذكر أن أمرابط متبقي على عقده مع ناديه الحالي فيورنتينا الإيطالي، عاما ونصف، مما يعني أن فيورنتينا قد يخفض سعره من أجل بيعه وتحقيق ربح مادي، بدلا عن التخلي عنه مجانا في صيف 2024.