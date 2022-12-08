العالم اليوم - دخل حالة نفسية بعد "خطأ الأهلي".. الزمالك يفسخ عقد نجمه

انتم الان تتابعون خبر دخل حالة نفسية بعد "خطأ الأهلي".. الزمالك يفسخ عقد نجمه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 ديسمبر 2022 12:22 مساءً - أعلن رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، الأربعاء، فسخ التعاقد مع لاعب الوسط المغربي زكريا الوردي بالتراضي.

وكان الوردي انضم إلى الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة انتقال حر قادما من نادي الرجاء البيضاوي المغربي.

وقال منصور في تصريحات لقناة نادي الزمالك: "زكريا يمر بحالة نفسية سيئة منذ الخطأ الذي ارتكبه في مباراة كأس السوبر مع الأهلي والتي أقيمت 28 أكتوبر الماضي بملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الاماراتية، بسبب الانتقادات التي يتعرض لها من قبل جماهير الزمالك عقب تسببه في الهدف الأول للأهلي بمرمى فريقه".

وأضاف منصور: "زكريا أخبرنا برغبته في الرحيل عن الفريق منذ 10 أيام، وحاولنا إقناعه بالاستمرار معنا خلال الفترة القادمة، ولكنه أصر على رحيله عن النادي في يناير القادم".

وأوضح: "هناك قلة من جماهير الزمالك تهاجم اللاعبين دائما ويريدون إسقاط النادي، ومن قبل تسببوا في رحيل محمود علاء واليوم الوردي، ولكنني سأتخذ معهم الإجراءات القانونية إذا استمروا في فعل ذلك الأمر".

وتابع: "اتفق معنا الوردي على فسخ التعاقد بالتراضي، وسيقوم اللاعب برد مقدم التعاقد الذي حصل عليه منذ انضمامه إلى الفريق".