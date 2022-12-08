العالم اليوم - بعد عزله.. فيديو يوثق اعتقال رئيس البيرو بيدرو كاستيلو

انتم الان تتابعون خبر بعد عزله.. فيديو يوثق اعتقال رئيس البيرو بيدرو كاستيلو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 ديسمبر 2022 12:22 مساءً - أعلنت النيابة العامة في البيرو توقيف الرئيس بيدرو كاستيلو بعدما عزله الكونغرس من منصب رئيس الجمهورية، وعيّن مكانه نائبة الرئيس.

وقالت منسّقة فريق المدّعين العامّين المكلّفين ملفّ الفساد الحكومي ماريتا باريتو إن كاستيلو الذي عزله الكونغرس بعيد ساعات على إصداره قرارا حلّ بموجبه هذه الهيئة التشريعية هو "موقوف".

وبعد ساعات من إعلان عزله، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع محلية، فيديوهات توثق اعتقال كاستيلو.

عزل كاستيو

البرلمان البيروفي الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية، أعلن الأربعاء، عزل الرئيس اليساري كاستيو بتهمة "العجز الأخلاقي"، متجاهلا قرار الرئيس بحل البرلمان قبل ساعات.

وافق 101 نائب من أصل 130 على عزل الرئيس في جلسة بثها التلفزيون بشكل مباشر رغم إعلان كاستيلو حل البرلمان وحالة الطوارئ في البلاد.

في وقت سابق، حضت واشنطن الرئيس البيروفي على العودة عن قراره حل البرلمان وهو إجراء نددت به نائبته دينا بولوارتي معتبرة إنه يشكل "انقلابا".