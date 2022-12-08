أذربيجان تتهم أرمينيا بقصف مواقع تابعة لها في مقاطعة كالباجار

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الأذرية، اليوم الخميس، أن أرمينيا قصفت مواقع تابعة للجيش الأذربيجانى فى اتجاه مقاطعة كلباجار المجاورة لإقليم ناجورنو كرا باخ، موضحة أنها تواصل بشكل منتظم استهداف المواقع الأذرية منذ أوائل سبتمبر الماضى.





ونقلت وكالة أنباء أذرتاج الأذرية، عن بيان بوزارة الدفاع الأذرية إنه خلال الساعات الماضية، قامت عناصر من التشكيلات المسلحة الأرمينية غير الشرعية الموجودة فى أراضى أذربيجان، حيث تتمركز مؤقتا وحدة حفظ السلام الروسية، بقصف مواقع الجيش الأذربيجانى فى اتجاه مستوطنة أجايا فى مقاطعة كالباجار، مؤكدا أن وحدات جيشنا اتخذت إجراءات رد مناسبة.

ولفتت الوزارة إلى أن أرمينيا تقصف بشكل منتظم المواقع العسكرية الأذرية على طول حدود الدولة منذ أوائل سبتمبر الماضى، استهدفت القوات الأرمينية المواقع الأذرية بشكل متكرر.

وأشارت الوزارة إلى أن أكبر اشتباكات حدودية بين الجانبين بدأت منذ الحرب التى استمرت 44 يومًا فى عام 2020 فى ليلة 12 إلى 13 سبتمبر الماضى، عندما نفذت القوات المسلحة الأرمنية استفزازات واسعة النطاق على طول حدود الدولة الأذرية الأرمنية فى اتجاهات دشكاسان وكالبجار ولاشين، مضيفة أنه بعد اجتماع 6 أكتوبر الماضى فى براج بين الزعيمين الأذربيجانى والأرمينى تحت رعاية رئيس مجلس الاتحاد الأوروبى شارل ميشيل والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، جددت جميع الأطراف التزامها بمحادثات السلام مع الاعتراف بوحدة أراضى الطرف الآخر.