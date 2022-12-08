كندا وهولندا تنضمان إلى قضية أوكرانيا ضد روسيا فى محكمة العدل الدولية

جدة - نرمين السيد - قدمت كندا وهولندا إعلانا مشتركا إلى محكمة العدل الدولية فى لاهاى للانضمام إلى القضية ذات الصلة "بادعاءات الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (التى قدمتها أوكرانيا ضد الاتحاد الروسى)".





وقالت المحكمة فى بيان صحفى نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- "قدمت كندا ومملكة هولندا اليوم (7 ديسمبر)، احتجاجا وفقا للمادة 63 من النظام الأساسى للمحكمة، حيث قدم إلى المحكمة إعلان مشترك للتدخل فى القضية ذات الصلة بادعاءات الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية المنع والمعاقبة على جريمة الإبادة الجماعية (أوكرانيا ضد الاتحاد الروسى) ". ووفقا للبيان الصحفى، استخدمت كندا وهولندا المادة 63 من النظام الأساسى لمحكمة العدل الدولية.

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